Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Trafik Genel Müdürlüğü, ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığını, gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra onların askerî görevlerde de yer alabileceklerini bildirdi.