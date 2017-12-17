Suudi Trafik Genel Müdürlüğü, ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığını, gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra onların askerî görevlerde de yer alabileceklerini bildirdi.
Suudi kadınlara şimdi de kamyon ve motosiklet izni çıktı
17.12.2017 - 06:28 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da Haziran 2017’den itibaren otomobil kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verilecek.
Etiketler : suudi arabistan,motosiklet,
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