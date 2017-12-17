Suudi Trafik Genel Müdürlüğü, ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığını, gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra onların askerî görevlerde de yer alabileceklerini bildirdi. 