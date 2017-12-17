Al-Dajah, Kraliçe Aliya Havalimanı’nda, “Kudüs için savaşmalıyız. Yaşasın özgür Filistin” dedi. Pilot, New York’taki John F. Keneddy Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.
Ürdünlü pilot kahraman gibi karşılandı
17.12.2017 - 06:52 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yolculuk esnasında ‘Filistin’in başkenti Kudüs üzerinde uçuyoruz’ anonsu yapan Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu Yusuf Al-Dajah, ülkesinde “kahraman” gibi karşılandı.
Etiketler : ürdün,filistin,
528178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528178.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER