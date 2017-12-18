Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Helmand'ın merkezinde yakıt ikmali yapan polis araç konvoyunu hedef aldığını söyledi. Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, aralarında sivillerin de bulunduğu 31 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Afganistan'daki intihar saldırısında 2 polis öldü
18.12.2017 - 21:38 | Son Güncelleme: 18.12.2017 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 polisin öldüğü bildirildi.
Etiketler : Afganistan,Helmand,intihar saldırısı,
528707 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528707.aspx
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