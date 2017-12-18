Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "Kürt vatandaş, geciken maaşların ödenmesi konusunda acil çözüm beklerken, merkezi yönetimle kuzey bölgesel yönetimi arasındaki krizin yansımalarının faturasını ödemeye terk edildi. Kuzeydeki kriz derinleşirse bunun yansımaları IKBY ile sınırlı kalmaz." ifadelerini kullandı.

İki yönetim arasındaki krizin acilen çözülmesi çağrısı yapan Allavi, Süleymaniye ve çevresinde yaşanan gösterilere karşı merkezi yönetimi sorumlu davranmaya çağırdı.

Süleymaniye kent merkezinde bu sabah bir araya gelen bazı öğretmenlerin maaş kesintisi ve yolsuzluk karşıtı gösterisi kısa bir süre içerisinde kitlesel protestoya dönüşmüştü. Göstericiler daha sonra Piremegron kasabasındaki bazı siyasi partilere ait binalar ve kaymakamlık binasını ateşe vermişti. Olaylarda 2 kişi yaralanmıştı.