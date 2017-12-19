Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eriha'nın Ayn Sultan Mülteci Kampı'nda çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişi plastik mermiyle yaralandı. Açıklamada, 3 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi. Görgü şahitleri, olayların bir grup fanatik Yahudi'nin İsrail askerlerinin korumasında Ayn Sultan'daki tarihî sinagogda ibadet etmek üzere beldeye baskın yapmasının ardından çıktığını belirtti.