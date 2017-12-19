Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eriha'nın Ayn Sultan Mülteci Kampı'nda çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişi plastik mermiyle yaralandı. Açıklamada, 3 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi. Görgü şahitleri, olayların bir grup fanatik Yahudi'nin İsrail askerlerinin korumasında Ayn Sultan'daki tarihî sinagogda ibadet etmek üzere beldeye baskın yapmasının ardından çıktığını belirtti.
Batı Şeria'da 15 Filistinli yaralandı
19.12.2017 - 00:47 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 00:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşanan olaylara müdahalesinde 15 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : israil,Batı Şeria,filistin,
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