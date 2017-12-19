Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun sayfası ile yöneticilerin hesaplarının, Twitter yönetiminin, nefret söylemlerine yönelik site kurallarını gözden geçirmesinin ardından kısa süre sonra askıya alındığı vurgulandı.

Nefret söylemleriyle bağlantılı paylaşımlara ilişkin kurallarını sıkılaştıracağını ekim ayında duyuran Twitter'ın bugünkü kararının ardından 3 hesaba erişim sağlanamazken, daha öncede yapılan paylaşımlara da ulaşılamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündemde olan Golding ile Fransen, geçen hafta Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulundukları sırada gözaltına alınmıştı. İkili, ağustos ayında Belfast'ta katıldıkları "Kuzey İrlanda Teröre Karşı" mitinginde Fransen'in yaptığı konuşmayla bağlantılı olarak gözaltına alınmıştı.

Fransen'den Trump'a "yardım et" çağrısı

ABD Başkanı Trump geçen ay Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti. Fransen, geçen yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı.?

Britain First lideri Sadık Han'a rakip olmuştu

Bölünen Britanya Ulusal Partisinin üyelerince 2011'de kurulan Britain First'ün yaklaşık 6 bin üyesi bulunuyor. Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti. ?

Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.

- "Britain First terör listesine alınsın" çağrısı

İngiliz parlamentosunda geçen ay aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Geçen yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu, terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in Cox'un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.

Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.