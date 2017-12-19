Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Libya Misyonunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Libya'da yaklaşık 400 bin göçmen yaşadığı, bunlar arasında acil yardıma muhtaç 36 bin çocuk olduğu belirtildi.

Uyruklarına dair bilgi verilmeyen 14 binden fazla çocuğun aile ve yakınlarından uzak yaşadığına işaret edilen açıklamada, söz konusu rakamların BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine dayandırıldığı kaydedildi.

Bu yıl 15 bine yakın çocuğun ailesi olmaksızın Akdeniz'deki çeşitli tehlikelerin ardından İtalya'ya girdiği belirtilen açıklamada, yolda hayatını kaybeden çocuk sayısının ise 400 civarında olduğu aktarıldı.

Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.