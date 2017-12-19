Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD'nin vetosunu "uluslararası topluma saygısızlık" olarak gördüğünü belirtti.

"Vetonun uluslararası konsensüse, uluslararası meşru kararlarla BMGK kararlarına aykırı olduğunu, ayrıca işgalci ve saldırgan İsrail yanlısı olduğunu" vurgulayan Ebu Rudeyne, "Veto, ABD'nin yalnızlaştırılmasını artıracak. Ayrıca uluslararası toplumu kışkırtacak." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin BM'de ve tüm uluslararası kurumlarda halkının hakkını savunma çabalarına devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının bugün oylaması yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edilmişti.