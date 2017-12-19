Ortadoğu’nun en sıcak ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nde şiddetli yağmurun ardından yağan kar şaşırttı. Beyaza bürünen çöldeki develerin yürüyüşü, ilginç görüntüler oluşturdu. Sağanak yağışın ardından çölü ve ülkenin bazı bölgelerini beyaza bürüyen kar nedeniyle, turistik çöl turları iptal edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde çöle kar yağdı
19.12.2017 - 03:42 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde çöle yağan kar şaşkınlığa neden olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Etiketler : birleşik arap emirlikleri,çöle kar,çöl,
528767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528767.aspx
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