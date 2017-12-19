Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortadoğu’nun en sıcak ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nde şiddetli yağmurun ardından yağan kar şaşırttı. Beyaza bürünen çöldeki develerin yürüyüşü, ilginç görüntüler oluşturdu. Sağanak yağışın ardından çölü ve ülkenin bazı bölgelerini beyaza bürüyen kar nedeniyle, turistik çöl turları iptal edildi.