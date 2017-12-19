Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güzellik kraliçesi Sarah Idan'ın ailesi, ölüm tehditleri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.



Sarah Idan, geçtiğimiz ay Las Vegas'ta düzenlenen 2017 Miss Universe'de Irak'ı temsil etti. Idan, yarışmadaki İsrail temsilcisi ile çektiği selfie'yi sosyal medyada paylaştı.

Idan, selfie'ye "Irak ve İsrail güzelinden barış ve sevgi" notu düştü ancak hiç de öyle olmadı. Paylaşımı nedeniyle Idan'ın Irak'ta yaşayan ailesi ölüm tehditleri aldı.



"Barış ve sevgi" diyen Irak güzellik kraliçesinin ailesi, tehditler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.