Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları dün sol gözlerini kapatarak İngilizce olarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) üyeleri, aktivistler ve Doğu Guta'daki felaketi çocukların gözünden aktaran Nur ve Ela isimli küçük kız kardeşler de Twitter hesapları üzerinden aynı şekilde mesajlar yayımladı.

Bölgede sokaktaki çocuklar ve yetişkinler dahi sol gözlerini kapatarak tepki gösterdi.

Türk sosyal medya kullanıcılarından destek

Bölgeden Doğu Guta (EasternGhouta), Kerim ile dayanışma (SolidarityWithKarim) etiketleriyle atılan mesajlara Türkiye'den de destek geldi.

Türk kullanıcılar da "Kerim bebek seni görüyorum. Doğu Guta kuşatması bitsin" yazan Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajlar yayınlamaya başladı.

AA'nın hazırladığı ve ailenin dramını anlatan videoyu paylaşarak yüzlerce tweet atılan kampanyada Kerim bebeğe destek büyüyor.

Tek yiyecekleri ekmek

Kerim'in babası Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, 5 çocuğunun geçimini sağlamak için düzenli bir iş bulamadığını belirtmişti.

Komşudan aldıkları 2 kilogram arpayı öğüterek ekmek yaptıklarını anlatan baba, 24 saattir aç olan çocuklarının tek yiyeceğinin ekmek olduğunu söylemişti.

Kerim bebek, başkent Şam'da rejimin askerî kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'da 1 aylıkken annesini yitirmişti. Rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmişti. Kafasının sol tarafına ağır yaralar alan ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, 1 aydır yaşama tutunmaya çalışıyor Kerim'e çocuk yaştaki ağabeyi ve ablaları annelik yapıyor.

Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askerî kuşatma altında yaşıyor. Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu. Ancak söz konusu dönemden bu yana rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.