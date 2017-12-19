Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de rejimin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Beşşar Esad, dün Şam'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir." dedi.

Bunun üzerine terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından bir dizi karşı açıklama geldi. Örgütün Haseke'deki elebaşlarından Rezan Killo, "Vatanseverlik sertifikasını Esad'dan almıyoruz." diyerek ülkeyi zaten Esad'ın değil uluslararası güçlerin yönettiğini savundu. Killo, "Rejimin geçerlilik süresi bitti" dedi.

Öte yandan PYD/PKK'nın paravan olarak kullandığı SDG'nin sosyal medya hesaplarından "İhanet konusunu son konuşabilecek kişi Beşşar Esad ve rejiminden kalan artıklardır. Teröristleri hapishanelerden serbest bırakan rejimim kendisidir." ifadelerine yer verildi.

İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen PYD/PKK ve Esad rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarının yüzde 23'ünü PYD/PKK işgal ediyor.

26 Eylül'de de rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, PYD/PKK ile özerklik isteğinin müzakere edilebileceğini açıklamıştı. Ancak rejim istihbaratı ile örgütün geçen ekim ayındaki müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Ülkenin Irak sınırında yer alan Deyrizor'da son aylarda DEAŞ'tan ele geçirilen enerji zengini bölgelerin paylaşımı sırasında taraflar arasında tansiyon yükselmişti.

Rejim, gaz ve petrol yatakları ile sahalarının yoğunlaştığı, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan kısmı, PYD/PKK'ye bırakmak istememişti. PYD/PKK ile ortağı ABD, rejimin DEAŞ'a karşı yalnızca nehrin batısında ilerlemesine göz yummuştu. Örgüt, enerji alanlarının neredeyse tümünü işgal etmişti.