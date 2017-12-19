Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Parlamentosunda yapılan oturumda Aralık başında görev süresi sona eren Başsavcı Adriatik Llalla'nın yerine Arta Marku seçildi. 140 sandalyeli mecliste 60 milletvekili Marku için oy kullanırken 2 milletvekili "hayır" oyu verdi. 2 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamanın ardından Marku, milletvekilleri önünde yemin etti.

Ancak muhalefet milletvekilleri, geçici başsavcının seçilmesinin anayasaya aykırı olduğu ileri sürerek oturumun devam ettiği sırada salona sis bombası attı, salon pembeye boyandı. Milletvekilleri arasında da arbede yaşandı.

Parlamento binası önünde de gösteriler vardı. Göstericilerin polis kordonunu aşmaya çalıştığı sırada çıkan arbedede bazı polisler ile göstericiler yaralandı.