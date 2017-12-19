Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ilgili belgelere ilişkin ABD tarafına, "Soğuk savaştan kalma düşünceleri bırakması" çağrısında bulundu.

Çin’in kendi egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını savunacağını belirten Hua, ABD’yi stratejik niyetlerini saptırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Hua, komşuları ve bölgesindeki ülkelerle yapıcı iş birliğini artırdıklarını ve ortak küresel yönetişimi desteklediklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını ve gelişmekte olan ülkelerin uluslarası ilişkilerde seslerinin daha fazla duyurulmasını desteklediklerini belirten Sözcü Hua, bu konudaki çabalarının uluslararası toplumun malumu olduğunu ve herhangi bir ülke veya belgenin bu gerçekleri çarpıtmaya çalışmasının kötü niyetli ve yararsız olduğunu vurguladı.

"Tek doğru yol iş birliği"

Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, dünyadaki barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ve ABD'nin önemli sorumlulukları sırtlandığını kaydeden sözcü, iki ülke arasındaki tek doğru yolun iş birliği olduğunu dile getirdi.

Sözcü Hua, Çin ve ABD arasında bazı farklılıklarının bulunmasının normal olduğunu dile getirerek, söz konusu farklılıkların temel çıkar ve endişelere ilişkin meselelerin saygı çerçevesinde ve yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini paylaştığı 55 sayfalık belgelerde Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiği belirtilmişti.