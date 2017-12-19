Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, resmî Facebook sayfasından yayınladığı bildiride başkent Sittwe’ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Inn Din köyünde 10 cesedin yer aldığı toplu mezar bulduklarını açıkladı. Ordu tarafından, "İncelemeler sonucunda Inn Din köyünde henüz kimliklerini belirlemediğimiz toplu mezar tespit edildi. Gerçeğe ulaşmak için detaylı araştırmalar devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, Inn Din köyünde Myanmar ordusunun Rohingya’ya karşı soykırım yaptığını ve şiddetten en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu açıklamıştı.