Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarıyı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Parti'nin son vergi önergesini 203'e karşı 227 oyla kabul etti.

Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya, çoğu yüksek vergiye sahip eyaletleri temsil eden 12 Cumhuriyetçi üye de muhalafet etti.

Kongrenin iki ayrı kanadındaki Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen haftalık uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, Amerikalı şirketlere yönelik kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngörüyor.

Tasarı, ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeriyor. Buna göre, bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak.

Ülkedeki mevcut bireysel Gelir Vergisi oranları ise yine farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) yaptığı analizlerde, teklif edilen vergi indirimlerinin federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5 trilyon azaltacağını öngörmüştü.

Zorunlu sağlık sigortasını iptal edecek

Vergi tasarısında ayrıca, eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olması yer alıyor.

Söz konusu teklifi değerlendiren CBO, zorunlu sağlık sigortasının iptali halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 yükseleceği ve ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2027 itibarıyla 13 milyon artıracağı tahmininde bulunmuştu.

Bir sonraki durak Senato

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki en önemli başarısı olarak görülen vergi tasarısının bir sonraki durağı Senato olacak.

Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell, tasarıya yönelik oylamanın bu akşam yapılacağını açıkladı. Senato'dan geçmesi beklenen tasarı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Trump, vergi tasarısının Temsilciler Meclisi'nin geçmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, başta Cumhuriyetçi liderler olmak üzere tasarıya destek veren tüm temsilcilere teşekkür etti.