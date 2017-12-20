Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE resmi haber ajansının haberine göre, Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık 2017-23 Ocak 2018 tarihleri arasında Abu Dabi-Tahran arasındaki haftalık sefer sayısının 5'ten 2'ye düşürüleceği kaydedildi. Yolcuların 23 Ocak 2018 öncesinde aldığı biletlerin şirket tarafından diğer firmalardan yeniden sağlanacağı aktarılan açıklamada, isteyen müşterilerin de bilet bedelinin tamamını geri alabileceği ifade edildi. Açıklamada, 24 Ocak 2018 sonrası için bilet alan müşterilerin ödedikleri bilet bedelinin tamamını geri alacakları dile getirildi. Şirketin, uçuşları durdurma sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.