Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Perez Aguilando, çocuğunun okulunda katıldığı Noel etkinliğinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Veracruz eyaletinde çocuğunun okulunda düzenlenen Noel etkinliğine katılan 34 yaşındaki gazeteci Gumara Perez Aguilando'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Çok sayıda kişinin gözü önünde gerçekleştirilen saldırıda, Perez Aguilando yaşamını yitirdi. Perez Aguilando, Meksika'da bu yıl cinayete kurban giden 10'uncu gazeteci oldu. Meksika, gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre ülkede 1992'den bu yana en az 40 gazeteci görevini yaparken hayatını kaybetti.