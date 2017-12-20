Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası İspanya Anayasası'nın 155. maddesini işleterek, Katalonya Özerk Yönetimi'ni görevden alan, yerel parlamentoyu fesheden ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesi kararı alan Başbakan Mariano Rajoy, kampanyanın sona erdiği salı gününü Barselona'da geçirdi.

Mitingde konuşan Rajoy, "Normalliğe, anayasaya ve mantığa dönüp dönmeyeceğimizi bu seçimler belirleyecek." dedi. Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi (PP), bir önceki seçimde 135 sandalyeden 11'ini kazansa da bu seçimde oy kaybederek 4-5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilmesi bekleniyor.

"Bağımsızlık baskısı kabusuna son vereceğiz"

Bağımsızlık karşıtı Vatandaşlar'ın (C's) 34 yaşındaki lideri Ines Arrimadas, Barselona'da 2 bin taraftarına seslendi. Seçimi kazanması durumunda bağımsızlık girişimlerine son vereceğini söyleyen Arrimadas, "Perşembe günü bağımsızlık baskısı kabusuna son vereceğiz." diye konuştu.

Arrimadas, seçimlerin bölünmüş bir Katalonya'nın devamı ya da Katalanlar için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Anketlere göre, Vatandaşlar'ın (C's) en çok oyu alacak olsa da seçim sistemi yüzünden 31-32 ile ikinci en yüksek sandalyeye sahip olması bekleniyor.

Hapisten ve Brüksel'den kampanya

Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) lideri Carles Puigdemont, seçim yasakları öncesi partisinin Barselona'da yaptığı son mitinge katılanlara video konferans ile Brüksel'den seslendi. Puigdemont, seçilmesi durumunda Katalonya'ya geri döneceğini söyledi.

İspanya'da hakkında tutuklama kararı bulunan Puigdemont, yaşananların tarihe not edildiğini belirterek, "Bu kez mesele seçimin kazanılması değil, mesele ülkenin ya da Rajoy'un mu kazanması." ifadesini kullandı.

PDeCAT ve Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu ayrlıkçı Katalonya İçin Birlikte koalisyonun, çıkaracağı milletvekili sayısının 26-27 olacağı tahmin ediliyor.

"Ya özgürlüğümüz ve onurumuz kazanacak ya da baskı"

Puigdemont'un tutuklu yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras, kampanyasını Madrid'deki hapishaneden yürütüyor. Haftada 10 telefon görüşmesi hakkı olan Junqueras, kampanyasını, Katalan radyosuna verdiği mülakatlar, makaleler ve yazdığı şiirlerle yürütüyor.

Junqueras yanlıları, salı günü önce Katalan liderin tutulduğu hapishane önünde, akşam saatlerinde de memleketi Sant Vicenc dels Horts'ta toplandı. Etkinlikte konuşan kefaletle serbest bırakılan eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell, "Ya özgürlüğümüz ve onurumuz kazanacak ya da baskı ve 155 kazanacak. Halka gidiyor ve oylarınızı istiyoruz. Oylarımız sizin özgürlüğünüz." ifadelerini kullandı.

Partinin Genel Sekreteri Marta Rovira Verges ise Junqueras'un hapsedilmesini eleştirerek, geniş konsensus ve güçlü bir hükümetle Cumhuriyeti (bağımsız devlet) inşa edeceklerini söyledi.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC), rakibi Vatandaşlar'ın (C's) oy oranı olarak gerisinde kalsa da 36-37 milletvekili ile ilk sırada yer alması bekleniyor.

Neler olmuştu?

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı alan Katalonya yerel parlamentosu, aynı gün Senato’nun onayı ile anayasanın 155. maddesini uygulayan İspanya hükümeti tarafından feshedilmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.

Ayrıca yerel hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmış, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont ve 4 eski bakan birlikte Belçika'ya kaçmıştı.

Öncelikle İspanya'nın ulusal egemenliği ve birliğini korumayı hedefleyen merkezi hükümet, 21 Aralık'ta ilk aşamada bağımsızlık yanlılarının Katalonya yerel parlamentosundaki çoğunluğu kaybetmesini istiyor.

Başbakan Rajoy, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin sadece anayasaya uygun şekilde, ideolojik olarak devam etmesine müsade edeceklerini söylerken, daha önce olduğu gibi yasa dışı adımların atılması halinde 155. maddenin yine uygulanabileceği uyarısında bulunuyor.