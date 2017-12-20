Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Mogadişu'nun doğusunda Hayyu Abdulaziz bölgesindeki merkezin açılış töreninde Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Olgan Bekar'ın yanı sıra TİKA Mogadişu Koordinatör Yardımcısı Ali Kurt, Hayyu Abdulaziz Belediye Başkanı Şarmarki Muhammed hazır bulundu.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Bekar, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın çabalarıyla açılışı yapılan merkez sayesinde çocukların eğitim ve onurlu yaşama hakkını elde edeceğini söyledi.

TİKA Mogadişu Koordinatör Yardımcısı Kurt da TİKA'nın Somali halkına destek için sağladığı kalkınma projeleri çerçevesinde restorasyonun yapıldığını belirterek, "Bu merkez yetimlerin ve sokak çocuklarının, yeniden bir gelecek inşa etmesine yardımcı olmak için yaşama, konaklama ve eğitim haklarını sağlayacak." dedi.

Yüzden fazla öğrenciye kucak açacak olan merkezde bir yurt ve ilköğretim okulunun da bulunduğunu belirten Kurt, TİKA'nın Somali'deki kalkınma projelerini sürdüreceğini vurguladı.

Hayyu Abdulaziz Belediye Başkanı Muhammed de yetim ve sokak çocuklarının yeniden hayata kazandırılmasında önemli rol oynayacak bu projeyi başlatan TİKA'nın faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, yaşadıkları şartlar nedeniyle eğitim ve onurlu hayat haklarından mahrum kalan Somalili çocuklara yeniden umut ışığı olacak bu gibi kalkınma projelerinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.