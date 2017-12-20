Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin, Beyhan ilçesine bağlı Vadi Har bölgesinde bir evi hedef alan hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

Kaynaklar, bombardımanın bölgede hükümet güçleri ile Husilerin çatıştığı sırada düzenlendiği ve yanlışlıkla hedef alınan evin yakınında Husilere ait araçların olduğu bilgisini verdi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri yöneticilerinden Ahmed el-Musabi, Useylan ilçesinde çıkan çatışmalarda 5 militanın öldürüldüğünü, 110 militanın esir alındığını kaydetti.

Hükümete bağlı güçlerin, Husilerin ilçedeki son kalesi olan Es-Safra bölgesinde kontrolü sağladığını ve Useylan ilçesinin tümüyle kurtarıldığını belirten Musabi, Husilerin ilçede bazı noktalara yerleştirdikleri mayınların infilak etmesi sonucu 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

26. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Muferrih Buheybih ise dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Şebve iline bağlı stratejik öneme sahip Beyhan ilçesinin merkezinin Husilerden temizlendiğini duyurmuştu.

Yemen ordusu, geçen yıl aralık ayında Şebve'ye bağlı Beyhan ve Useylan ilçelerini Husilerden geri almak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.