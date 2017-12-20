Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen merkezli Şii örgüt Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a füze attıklarını duyurdu. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, füzeyi havada imha etti. Art arda iki şiddetli patlama sesi duyulurken gökyüzünde duman tabakası oluştu. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudların Kraliyet Sarayı’na Burkan-2 tipi balistik füze attıklarını açıkladı. Abdüsselam, hedeflerinin Yemame Sarayı’nda toplantı yapan Suudi liderlerin olduğunu da sözlerine ekledi. Suudi Arabistan’ın yeni bütçesini açıklamasından hemen önce gerçekleşen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

CEVAP GECİKMEDİ

Husilerin saldırıyı üstlenerek, “Riyad’la savaşta yeni bir safhaya geçtik” açıklamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı savas uçakları havalandı. Yemen’in başşehri Sana’nın güneyindeki Husilere hava operasyonu düzenleyen uçaklar, belirlenen hedefleri bombaladı.

ABD, İRAN’I SUÇLAMIŞTI

Husilerin geçen ay fırlattığı bir füze, Riyad’daki uluslararası havalimanının yakınlarına düşmüştü. Füze sebebiyle Orta Doğu’daki ezeli düşmanlar İran ve Suudi Arabistan birbirlerine savaş tehdidi savurmuştu. ABD yönetimi de hafta içinde yaptığı açıklamada füzenin İran tarafından temin edildiğini belirterek Tahran yönetimini resmen suçlamıştı. İran, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Nikki Haley’in yaptığı “İran, Husi milislerine silah vererek BM kararlarını ihlal ediyor” iddiasına dün sert tepki gösterdi. ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. RİYAD İHA