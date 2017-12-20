Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Referanduma Şimdi Hayır” kampanyasıyla adını duyuran ve 25 Eylül’de yapılan gayrimeşru referandum karşıtı eylemleri destekleyen Yeni Nesil Hareketi, mevcut Erbil yönetimi düşürülünceye kadar gösterilerin devam edilmesi için çağrıda bulundu. Süleymaniye kentindeki gösterilerde aralarında Irak Türkmen Cephesi’nin de (ITC) de bulunduğu bazı siyasi parti binalarıyla, kamu binaları ateşe verildi. Süleymaniye'nin Ranya İlçesi Sağlık Müdürü Taha Muhammed, önceki günden bu yana devam eden gösterilerde 5 eylemcinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Olaylarda yaralı sayısı da 93’e ulaştı. Bu arada Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin kuzeyindeki göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunacaklarını açıkladı.