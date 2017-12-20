Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İki gün sürmesi beklenen ve 2017 yılı başında Suriye’deki krizi çözme noktasında Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimleriyle başlatılan Astana toplantısında Suriye’de oluşturulan dört çatışmasızlık bölgesindeki son durum değerlendirilecek ve bu bölgelerdeki ateşkesin geleceği ele alınacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 Mayıs’ta Soçi’de yaptığı görüşmede Suriye’de dört noktada kurulması kararlaştırılan çatışmasızlık bölgeleri Astana 8 görüşmelerin esas gündem maddesini oluşturuyor. Ateşkesin garantör ülkeleri; Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimleriyle temmuz ayında uygulanmaya konulan çatışmasızlık bölgeleri için 6 ay süre ön görülmüştü ve aralık ayı ile beraber bu süre doldu. Şimdi garantör ülkelerin temsilcileri ateşkes uygulamaların durumuna göre bu sürenin uzatılması yönünde karar vermeleri ön görülüyor.