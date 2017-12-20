Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad’ın önceki gün vatan haini ilan ettiği PYD’den cevap geldi. Örgütün Haseke’deki elebaşlarından Rezan Killo “Vatanseverlik sertifikasını Esad’dan almıyoruz” diyerek ülkeyi Esad’ın değil; uluslararası güçlerin yönettiğini savundu. Killo, “Rejimin geçerlilik süresi bitti” diye konuştu. PYD/PKK’nın paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sosyal medya hesaplarından da “İhanet konusunu son konuşabilecek kişi Beşar Esad ve rejiminden kalan artıklardır. Teröristleri hapishanelerden serbest bırakan rejimim kendisidir” ifadelerine yer verildi. İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen PYD/PKK ve Esad rejiminin birçok alanda iş birliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askerî eğitim ve operasyonlar düzenliyor.