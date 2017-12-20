Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Husilerin Riyad'a yaptığı sorumsuz füze saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verdi.

Nauert, İran'ın gelişmiş silahlarla desteklediği Husilerin agresif tavırlarından duydukları rahatsızlığın sürdüğünü vurguladı.

Mevcut durumun bölgesel güvenliği ve Yemen'deki sorunun çözümünü zora soktuğunu belirten Nauert, "ABD, İran Devrim Muhafızlarına Husileri silahlandırmama çağrısı yapıyor." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a Yemen'den atılan balistik füze, kent semalarında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.