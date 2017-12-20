Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü şahitlerine göre, İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Nablus'un doğusunda yer alan Balata beldesinde Hazreti Yusuf'un makamı olarak kabul ettikleri türbeye girdi. Duruma tepki gösteren Filistinlilere, askerler müdahale etti.

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği olayda 3 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.

Balata beldesindeki olaylarda Filistinli gençlerin ise İsrail askerlerine ateşe verdikleri araba lastikleri ve taşlarla karşılık verdiği kaydedildi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.