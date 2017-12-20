Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de kiliselerdeki rahip ve diğer din görevlilerinin çocuklara uyguladığı cinsel istismarın arkasındaki en önemli isim, Boston Başpiskoposu Kardinal Bernard Law, uzun süren hastalığının ardından bugün 86 yaşında öldü.

Boston Globe gazetesinin Spotlight adlı araştırma ekibi tarafından 2002 yılında ortaya çıkarılan utanç verici olaylar zinciri, Katolik Hristiyan inancının hayli güçlü olduğu ABD'yi sarsmıştı.

Oscar ödüllü ünlü film Spotlight'ın dünyaya duyurduğu karanlık öykünün odağındaki isim olan Kardinal Law, suçlu rahipleri başka kiliselere tayin edip skandalın üstünü örtmüştü. Bunlar arasında en bilinen rahip, John Geoghan.

Yaşananları önce inkar eden ve gazetenin haberlerini gücünü kullanarak engellemeye çalışan Kardinal, daha sonra istifa etmek zorunda kalmış ve Vatikan'a gitmişti. Law'ın görevini bırakması ABD'ye şok dalgaları olarak yayılmıştı.

ABD'de suç istatistiklerinin düzenli olarak tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana, çocuklara cinsel istismar uygulayan rahiplerin sayısı on bine yaklaşıyor.