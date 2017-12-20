Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, yaptığı yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakları ihlalleri de dahil ülke genelindeki insan hakları ihlallerini değerlendirmek üzere ocak ayında Myanmar'a planlanmış ziyareti olduğunu anımsattı.

Ancak Myanmar hükûmetinin ülkeye tüm erişim izinlerini iptal ettiğini ve görev süresi boyuncu kendisiyle hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağını bildirdiğini aktaran Lee, karara sert tepki gösterdi.

Lee, Myanmar hükûmetinin bu kararının "ön yargılı" ve "adaletsiz" olduğunu vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Myanmar hükûmetinin bu kararından şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğradım. Görevim süresince benimle iş birliği olmadığını gösteren bu deklarasyon, sadece, Arakan eyaletiyle ülkenin geri kalanında bazı korkunç olaylar yaşandığının göstergesi olarak görülebilir. Myanmar'ın bu yola girmeye karar vermesi utanç verici."

Lee, Myanmar hükûmeti daha önce "saklayacakları hiçbir şey olmadığını" söylemesine rağmen kendisi hakkında alınan kararla bunun doğru olmadığının göründüğünü bildirdi.

BM Özel Raportörü, Myanmar yönetiminin ayrıca mart ayında kurulan "BM İnsan Hakları Konseyi Myanmar Uluslararası Bağımsız Delil Tespiti Soruşturma Misyonu" ile de iş birliği yapmadığının altını çizdi.

Myanmar hükûmetinin bazı bölgelere erişim izninin kısıtlanması şartıyla ocak ayında yapacağı ziyarete daha önce olumlu yanıt verdiğini anımsatan Lee, kararın tekrar gözden geçirilmesini umduğunu belirtti.