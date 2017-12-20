Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), ağustos ve ekim aylarındaki seçim dönemlerinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı raporu basın toplantısıyla açıkladı.



Komisyon Başkanı Kagwiri Mbogori, seçimlerdeki şiddet olaylarında 10'u çocuk 92 kişinin öldüğünü, 247 kişinin yaralandığını söyledi.

Kayıplardan aşırı güce başvuran polislerin ve sivillerin sorumlu olduğunu kaydeden Mbogori, hükûmete suçluların yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için çağrıda bulundu.



Cesetlerde kurşun yaraları ve derin kesiklere rastlandı



Yapılan otopsilerde 57 cesette kurşun yarasına ve derin kesiklere rastlandığını belirten Mbogori, "Seçimler ve seçim dönemi arkamızda kaldı ancak 2022 seçim sürecinin uyum içinde ve kapsayıcı olmasını sağlamak için yaşanan şeylere kafa yormalıyız." dedi.



Kenya'da Yüksek Mahkeme, muhalefetin itirazı üzerine 8 Ağustos'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin tekrarlanması kararını almıştı. 26 Ekim'de protestolar ve sıkı güvenlik önlemleri altında tekrarlanan devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, oyların yüzde 98,26'sını alarak yeniden seçilmişti.



Seçimi boykot eden muhalifler sandık başına gitmezken seçimden çekilmesine rağmen adı oy pusulasında yer alan muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga yüzde 0,96 oy almıştı.



Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalifler tarafından seçim sonuçlarına yapılan itirazı reddederek seçimde hiçbir yasa dışılık ve usulsüzlüğe rastlanmadığını açıklamıştı.

