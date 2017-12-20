Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR),  ağustos ve ekim aylarındaki seçim dönemlerinde yaşanan  şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı raporu basın toplantısıyla açıkladı.
 
Komisyon Başkanı Kagwiri Mbogori, seçimlerdeki şiddet olaylarında 10'u  çocuk 92 kişinin öldüğünü, 247 kişinin yaralandığını söyledi.

Kayıplardan aşırı güce başvuran polislerin ve sivillerin sorumlu  olduğunu kaydeden Mbogori, hükûmete suçluların yakalanması ve adalet önüne  çıkarılması için çağrıda bulundu.
 
Cesetlerde kurşun yaraları ve derin kesiklere rastlandı
 
Yapılan otopsilerde 57 cesette kurşun yarasına ve derin kesiklere  rastlandığını belirten Mbogori, "Seçimler ve seçim dönemi arkamızda kaldı ancak  2022 seçim sürecinin uyum içinde ve kapsayıcı olmasını sağlamak için yaşanan  şeylere kafa yormalıyız." dedi.
 
Kenya'da Yüksek Mahkeme, muhalefetin itirazı üzerine 8  Ağustos'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin tekrarlanması kararını almıştı. 26  Ekim'de protestolar ve sıkı güvenlik önlemleri altında tekrarlanan devlet  başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, oyların yüzde  98,26'sını alarak yeniden seçilmişti.
 
Seçimi boykot eden muhalifler sandık başına gitmezken seçimden  çekilmesine rağmen adı oy pusulasında yer alan muhalefet partilerinin ortak adayı  Raila Odinga yüzde 0,96 oy almıştı.
 
Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalifler tarafından seçim sonuçlarına  yapılan itirazı reddederek seçimde hiçbir yasa dışılık ve usulsüzlüğe  rastlanmadığını açıklamıştı.
 