Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kudüs kararı, Batı Şeria, Ramallah ve Kudüs başta olmak üzere birçok noktada protesto ve çatışmaların fitilini ateşledi. Batı Şeria’da işgal güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Filistinli onlarca genç, Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandiya kontrol noktasında işgal güçleri ile karşı karşıya geldi. İsrail askerleri, Filistinli gençleri dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Uluslararası Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, olaylarda 1 gencin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi. El Bireh kasabasının girişinde ise Filistinli gençler ile İsrail askeri arasında çatışma yaşandı.

Ramallah’ın Silwad kasabasında ise İsrail askerleri ile öğrenciler karşı karşıya geldi. İsrail güçleri ise, öğrencileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı.