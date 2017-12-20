Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde yer alan, "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiasını reddetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde yer alan, 'terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği' iddiası tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür iddiaların Pakistan'ın terörle mücadelesi ve bölgenin güvenliği için gösterdiği çabalarla yaptığı fedakarlıkları önemsizleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bölgedeki gerçekleri gizlemek için öne sürülen bu asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede en ön safta yer aldığı ve gösterdiği iş birliği sayesinde El Kaide terör örgütünün bölgedeki varlığına büyük ölçüde son verildiği belirtildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü General Asif Gafur da yerel haber kanalı Geo TV'ye yaptığı açıklamada, "Pakistan çıkarları doğrultusunda geçmişte terörle mücadele etti, bundan sonra da etmeye devam edecek." dedi.

Gafur, ABD'nin Pakistan'a her yıl yaptığı terörle mücadele yardımına atıfta bulunarak "ABD'den gelecek paraya ihtiyacımız yok. Sadece teröre karşı verdiğimiz mücadeledeki fedakarlığımızın kabul edilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD'NİN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ'NDE PAKİSTAN'A SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 55 sayfalık yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Pakistan'a "topraklarında faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadelede gerekli adımları atması" çağrısı yapıldı.

Pakistan'a yönelik ağır suçlamalar içeren belgede, "Teröristlere ve militanlara destek veren bir ülkeyle ortaklık uzun süre devam edemez." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'dan, elindeki nükleer silahların kendi kontrolünde olduğunu ispatlaması istenen belgede, Pakistan ile Hindistan arasındaki askeri çekişmenin nükleer savaşa dönüşme ihtimaline değinildi.