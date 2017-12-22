Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria  Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin  azaltılmasına hazır olduklarını söyledi. Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de  nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David  Britsch’in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Bunun son dönemde Türkiye’de  alınan kararlar  kapsamında bir başka  olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım  adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in  son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran  Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki  gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr,  ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini  kaydetti.