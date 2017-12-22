Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılmasının öngörülmediğini söyledi.
TÜRKİYE VETO ETMİŞTİ
Türkiye, Astana'da düzenlenen Suriye konulu 8. toplantıda, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmeyeceğini bildirmişti.
KATILIMCILAR ORTAK KARARLA BELİRLENİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla katıldığı zirvenin deklarasyonunda Ulusal Diyalog Kongresi'nin katılımcılarının ortak kararla belirleneceği kayda alınmıştı.