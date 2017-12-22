ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Gazze'de cuma namazı sonrası devam eden protesto gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf el-Qudra, 29 yaşındaki Mohammed Nabil Muhaisen ve 24 yaşındaki Zakaria el-Kafarneh isimli Filistinli vatandaşların çatışmalarda vurularak öldürüldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.
İsrail askerleri 2 Filistinliyi vurarak öldürdü
22.12.2017 - 22:27 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazze'de cuma namazı sonrası devam eden protesto gösterilerinde İsrail askerleri 2 Filistinliyi vurarak öldürdü, onlarca kişi de yaralandı.
Etiketler : Gazze,Filistinli,
529936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529936.aspx
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