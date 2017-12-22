ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Gazze'de cuma namazı sonrası devam eden protesto gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf el-Qudra, 29 yaşındaki Mohammed Nabil Muhaisen ve 24 yaşındaki Zakaria el-Kafarneh isimli Filistinli vatandaşların çatışmalarda vurularak öldürüldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.