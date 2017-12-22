Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Gazze'de cuma namazı sonrası devam eden protesto gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf el-Qudra, 29 yaşındaki Mohammed Nabil Muhaisen ve 24 yaşındaki Zakaria el-Kafarneh isimli Filistinli vatandaşların çatışmalarda vurularak öldürüldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.