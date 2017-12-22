Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması, Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi. Arap ve Filistinli sivil toplum örgütleri tarafından Berlin Merkez Tren İstasyonu önündeki Washington Meydan’ında düzenlenen gösteride "Filistin’e özgürlük" pankartı açıldı.Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride, Filistin bayrakları taşındı ve İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak istemesinin bir provokasyon olduğuna dikkati çekildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün kabul edilen tasarıya da değinilen konuşmalarda, "Dünya, Kudüs ile birlikte kazandı." ifadesi kullanıldı.Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.