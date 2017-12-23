Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faslı yüzlerce kişi, ülkedeki önemli siyasi hareketlerden Adalet ve İhsan Hareketine yakın Fas Ümmet Sorunlarına Destek Kurulunun çağrısıyla Tanca'daki 5. Muhammed Camisi yakınında toplandı. Filistinli direniş liderlerinin posterleri ve Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kibirli ABD", "Zorba İsrail", "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler, "Canımız kanımız sana feda olsun Aksa", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.