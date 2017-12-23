Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrentiev, "ABD’nin askerî varlığını sürdürmek için öne sunduğu her sebep sadece bahane. Biz bu askerî varlığını sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Astana görüşmelerinin gelecek yıl Rusya’nın ev sahipliği yapmayı planladığı bir Suriye Halkı Kongresi’ne zemin oluşturmaya odaklandığı vurgulayan Lavrentiev “Tarih belirlenecek ancak delegeler listesine karar vermek üç hafta kadar sürebilir” diye konuştu.



9. CENEVRE, OCAK AYINDA

Bu arada Birleşmiş Milletler’in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, bir sonraki Suriye barış görüşmelerinin, Ocak ayının ikinci yarısında Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen De Mistura "Son görüşmeler kötü geçmişti. Bazı Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladıkları tek yanlı yaptırımları kaldırması gerekiyor" diye konuştu.