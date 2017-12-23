Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
Yemen'de hava saldırısı, 25 ölü var
23.12.2017 - 22:22 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
Etiketler : yemen,Suudi Arabistan,Sana,hava saldırısı,
530195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530195.aspx
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