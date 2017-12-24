Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamid, hükümete yakın Eş-Şuruk televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ile stratejik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaret için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Ekonomik çıkarların iki ülke arasındaki ortak siyasi harekete ivme kazandırabileceğini söyleyen Hamid, "Erdoğan'ın ziyareti, iki ülke arasındaki siyasi iş birliği ve koordinasyonu güçlendirecektir." ifadesini kullandı. Hamid, Sudan'ın devasa kaynakları, stratejik konumu ve Türkiye'nin sahip olduğu ekonomi ve teknolojinin, ziyareti ekonomi alanı başta olmak üzere son derece önemli kıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünden başlayarak 27 Aralık'a kadar Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarete bulunacak.