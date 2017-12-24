Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN kanalının 14-17 Aralık tarihlerinde 1001 kişiyle yaptığı güvenlik eksenli anket çalışması, ABD'lilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına bakışını yansıtması bakımından ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 49'u "Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" kararını doğru bulmadığını belirtti. Büyükelçiliğin taşınması kararını yerinde bulanların oranı ise yüzde 36'da kaldı. Ankete katılanlar arasında kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 79'u Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararını desteklerken, yüzde 66'sı büyükelçiliğin taşınmasına destek verdiğini belirtti. Demokratlar arasında ise her iki konuda da Trump'ın kararını yanlış bulanların oranı yüzde 71 oldu. Ankette, ABD'nin Orta Doğu barış sürecinde İsrail veya Filistin'in tarafında olmaması gerektiğini kaydedenlerin oranı ise yüzde 65 olarak belirlendi.