Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında BMGK’de oy birliğiyle yaptırım kararı alınan Kuzey Kore, bunu ‘savaş nedeni’ olarak niteledi. Pyongyang, bu sefer kendisine destek çıkmayan Çin ve Rusya’yı da eleştirdi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy birliğiyle kabul edilen yeni yaptırımlara Kuzey Kore'nin tepkisi beklenenden de sert oldu.Resmi haber ajansı KCNA'da yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yeni yaptırımların bir savaş nedeni olduğu duyuruldu.

Pyongyang yönetimine göre, Kuzey Kore'ye petrol ihracının yüzde 90 durdurulması, diğer ülkelere makine ve tomruk gibi ürünlerin satışının yasaklanması gibi maddeler içeren yaptırım paketi ülkeyi tamamen ekonomik ablukaya aldı.ABD ve müttefiklerinin nükleer güç karşısında dehşete kapıldığı savunulan açıklamada, Washington'ın tehdit ve şantajlarına karşı Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığını pekiştireceği vurgulandı.

Rusya ve Çin’e de tepki!

Pyongyang'ın öfkesinden, BMGK'da yaptırımlara oy veren ülkeler de nasibini aldı. Bu ülkeler arasında Kuzey Kore'nin en önemli müttefikleri Rusya ve Çin de yer alıyor. Pyongyang, yaptırımlara oy verenlerin bedelini ödeyeceği ve Kuzey Kore'nin gazabıyla karşı karşıya kalacağı tehdidini savurdu.Kuzey Kore, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.Bunun üzerine harekete geçen ABD, BM'ye yeni yaptırım paketi sundu ve paket önceki gün kabul edildi. Yeni yaptırımlara göre, yurt dışında çalışan Kuzey Koreliler iki yıl içinde ülkelerine dönmek zorunda kalacak.

20’yi aşkın deneme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yıl içinde 20'yi aşkın füze denemesi gerçekleştirdi.Kim'in ilk kıtalararası balistik füze denemesi, bu yıl Temmuz ayındaydı. Eylül ayındaki ikinci testte ateşlenen füze 3 bin 700 kilometre mesafe kat etti ve Japonya'nın üstünden geçti.Eylül ayındaki hidrojen bombası testi ise, bölgede 6.3 büyüklüğünde bir depreme yol açtı. Hidrojen bombası, birçok şehri aynı anda yok etme potansiyeline sahip.ABD Başkanı Donald Trump, krizin başlangıcından bu yana Kim'i Çin üzerinden baskı yaparak durdurmaya çalıştı ancak bu plan başarıs