Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail mahkemesi, İsrail askerlerine zorluk çıkartmaktan gözaltına alınan 'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi için kararını verdi. Mahkeme, avukatların başvurularına rağmen, Ahed'in yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti.

ANNESİ VE KUZENİNİ DE ALDILAR

Baba Temimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur'un yargılanma kapsamında yarın Ofer Mahkemesi'nde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Temimi'yi gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.