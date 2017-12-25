Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için resmen başvuruda bulundu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Rusya'daki seçim yasası uyarınca başkanlığa aday olamayacağı belirtilen Navalnıy, Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için Rusya Seçim Komisyonuna resmi başvuru yaptı.

Merkezi Moskova'da bulunan Rusya Merkezi Seçim Komisyonuna yaklaşık 700 kişiyle birlikte gelen Aleksey Navalnıy, burada yaptığı konuşmada, "Vladimir Putin artık başkan olmamalı. Bu seçimlerde kendisine bu mesajı göndereceğiz ve kazanmaya hazırız." dedi.

Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Aleksey Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını bir çok kez belirtmişti.

Navalnıy'ın aday olup olamayacağı bir süre sonra karara bağlanacak.