Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basında çıkan haberlere göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan Wikileak’ın kurucusu Julian Assange’nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter’dan silindiği belirtildi. Assange’ın Twitter’da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiğinin belli olmadığı bildirildi.