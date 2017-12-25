Basında çıkan haberlere göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan Wikileak’ın kurucusu Julian Assange’nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter’dan silindiği belirtildi. Assange’ın Twitter’da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiğinin belli olmadığı bildirildi.
Wikileak’ın kurucusunun twitter hesabı silindi
25.12.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Wikileak’ın kurucusu Julian Assange’nin hesabı Twitter’dan silindi.
Etiketler : Wikileak’ın kurucusu,Julian Assange,Twitter,
530656 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530656.aspx
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