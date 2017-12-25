Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da dün yerel saatle 23.00'da Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin merkez binasında bir kaza meydana geldi. 58 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, Noel günü parti binasına girdi ve sürücü binada bulunan görevliler tarafından yakalandı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Polis tarafından yaralı olarak yakalanan sürücü ifadesinde intihar etmek için aracını parti binasına sürdüğünü belirtti.

YANGIN ÇIKARMAK İSTEDİ

Ayrıca yetkililer; araçtan bidonlar içinde benzin ve yangına yol açacak bazı maddeler tespit etti.

Soruşturma ekibi, aracın kundaklama amacıyla parti binasına sürüldüğü şüphesiyle çalışmalarını sürdürüyor.