Moskova’da kontrolden çıkan bir otobüs, trafiğe kapalı alana girdi ve yayaları ezdi. Otobüs Slavyanski Bulvarı’ndaki metro istasyonuna ait alt geçide girerek durabildi. Olayda 5 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.Kazanın nedenine dair soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Rusya'da yolcu otobüsü yaya alt geçidine girdi: 5 ölü, 15 yaralı!
25.12.2017 - 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da kontrolü yitirilen otobüs, kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Etiketler : Rusya,yolcu otobüsü,moskova,
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