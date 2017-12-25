Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova’da kontrolden çıkan bir otobüs, trafiğe kapalı alana girdi ve yayaları ezdi. Otobüs Slavyanski Bulvarı’ndaki metro istasyonuna ait alt geçide girerek durabildi. Olayda 5 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.Kazanın nedenine dair soruşturmanın devam ettiği bildirildi.