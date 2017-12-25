İsrail güvenlik güçleri Nablus bölgesinde 10 ve Nablus’un güneyinde Kusra köyünde 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu arada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında 4 Filistinli, Beytüllahim’in doğusundaki Tako köyünde de bir kişi İsrail tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan, İsrail güvenlik güçleri, el-İseviye civarında birkaç eve baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Burada gözaltına alınanlardan yalnızca üç kişinin kimliği tespit edilebildiği bildirildi.
Batı Şeria’da 18 Filistinli gözaltına alındı
25.12.2017 - 15:35 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güvenlik kuvvetleri Batı Şeria’da özellikle Nablus ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : filisitin,israil,batı şeria,
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