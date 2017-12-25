Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan’a ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.
Ermenistan İHA’sı düşürüldü
25.12.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan’a ait bir insansız hava aracı (İHA), Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü.
Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı,İHA,Ermenistan,
530694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530694.aspx
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