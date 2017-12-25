Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramallah yakınlarında Ofer Mahkemesindeki Filistin kaynaklarından alınan habere göre hakimler savcının isteği hakkın henüz karar vermedi. Mahkeme Pazar günü, mahkeme tamamlanana kadar Temimi’nin kefaletle serbest bırakılma isteğini reddetti.

İsrail güvenlik güçleri, Nebi Salih kasabasında Temimi’yi göz altına almıştı. Temimi, 2012 yılında İsrail askerlerine karşı direnmesi sebebiyle İstanbul’da Başakşehir Belediyesinin verdiği Hanzala cesaret ödülünü almış, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erodağan’la tanışmıştı.